Escuelas de la Región Exigen a la SEP Asumir el Pago de Energía Eléctrica

*Centros Educativos Enfrentan Adeudos de Hasta 200 mil Pesos.

Tapachula Chiapas 29 de marzo de 2026.- Docentes y padres de familia de 10 instituciones educativas de la región solicitaron a la Secretaría de Educación su incorporación inmediata al programa de pago centralizado de energía eléctrica, con el fin de que esta dependencia asuma directamente los adeudos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y evitar afectaciones al proceso educativo.

Los inconformes señalaron que actualmente enfrentan adeudos que van desde los 45 mil hasta más de 200 mil pesos, cantidades que consideran imposibles de cubrir por parte de las comunidades escolares.



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El profesor Fidel Hernández Hernández, director de la Escuela Primaria Venustiano Carranza Garza, ubicada en el fraccionamiento Vida Mejor, informó que su plantel mantiene un adeudo de 78 mil 400 pesos, situación que complica su integración al esquema de pago institucional.Indicó que la responsabilidad de cubrir los servicios básicos de las escuelas corresponde a la Secretaría de Educación, por lo que reiteró el llamado para que la dependencia atienda de manera inmediata esta situación.Además del adeudo, en algunos planteles se presentan irregularidades en el suministro eléctrico. En el caso de la primaria Venustiano Carranza Garza, el medidor fue retirado para realizar ajustes técnicos y hasta el momento no ha sido reinstalado.Esta condición limita el uso de ventiladores y equipos básicos, lo que impacta directamente en las actividades escolares, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la región.Los directivos coincidieron en que esta problemática afecta a diversas escuelas, por lo que reiteraron la necesidad de que la Secretaría de Educación agilice los trámites correspondientes para integrarlas al programa de pago centralizado. EL ORBE/Nelson Bautista