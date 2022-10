En el Municipio de San Fernando, Inaugura REC Aulas y el Parque Central

*El Gobernador Benefició a Estudiantes y Docentes de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón.

En San Fernando, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de infraestructura física educativa de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, de la localidad Viva Cárdenas, donde constató que este plantel, a más de 45 años de su creación, ahora cuenta con espacios escolares dignos, seguros y modernos, en beneficio de 295 estudiantes, docentes, personal directivo, madres y padres de familia.

Sostuvo que la educación de la niñez y juventud chiapaneca es una prioridad, por ello, seguirá sumando esfuerzos y recursos con los Gobiernos Federal y Municipal, para impulsar más obras que permitan que el alumnado junto a sus maestras y maestros transite el proceso de enseñanza-aprendizaje en espacios óptimos; asimismo, exhortó a la comunidad escolar a cuidar su plantel y sumarse a las actividades de reforestación de las áreas verdes.

“Tengan certeza de que seguiremos invirtiendo el presupuesto hasta donde sea posible, porque nuestro deseo es que las y los chiapanecos tengan mayores oportunidades de cumplir sus aspiraciones y de vivir bien. Hoy nuestro compromiso es con la educación de las niñas, niños y jóvenes, quienes son el presente y futuro, por lo tanto, son quienes tomarán la estafeta y pondrán en alto a San Fernando, a Chiapas y México”, expresó.

A su vez, el director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Enoc Gordillo Arguello, informó que, en esta administración, se han invertido 21 millones de Pesos en beneficio de 11 escuelas de San Fernando. Precisó que en esta primaria se detectaron fisuras en algunas aulas, por lo que se determinó demoler y reconstruir tres aulas didácticas y rehabilitar tres más; además, se mejoraron andadores y la instalación eléctrica.

La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, resaltó el trabajo que realiza el personal directivo y docente a favor de la niñez de este plantel, al tiempo de enfatizar que la finalidad de la Secretaría a su cargo es impulsar y sumarse a todas las acciones necesarias para que la educación no se detenga, como es contar con aulas a la altura de las necesidades de la comunidad escolar.

Por su parte, el director de la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón”, Carlos Andrés Ramos Arreola, agradeció al Gobernador por invertir en el mejoramiento de las escuelas, lo cual, dijo, no es un gasto sino una inversión, que demuestra el interés de acabar con el rezago y contribuir a que la formación de la niñez no sólo sea de calidad, sino que se dé en un entorno confiable.

En nombre de las y los estudiantes, la alumna Frida Alejandra Cervantes Popomeyá, externó su beneplácito por contar con la presencia del Gobernador, a quien le reconoció su interés y compromiso de que las escuelas de Chiapas tengan aulas bonitas y agradables, como las que ahora cuenta su institución. “Nos comprometemos a cuidarlas y aprovecharlas, estudiando día con día para que nos vaya bien en el futuro”.

Durante su visita a este municipio, el Gobernador también inauguró el Parque Central el cual, subrayó, además de contribuir al mejoramiento de la imagen urbana, brinda un espacio funcional y moderno para la convivencia, lo que favorece a una relación fraternal entre sus habitantes. De esta forma, refrendó su compromiso de trabajar junto al Ayuntamiento para impulsar acciones en distintos rubros que abonen al progreso de San Fernando.

En representación de las locatarias y los locatarios beneficiarios, Usiel Enríquez Almendra, agradeció al gobernador Rutilio Escandón por estas obras que, además de mejorar la imagen del municipio y fortalecer las áreas de entretenimiento, atrae a más visitantes y promueve el comercio y la economía local. Boletín Oficial