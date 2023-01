Rutilio Escandón y Zoé Robledo Encabezan Reunión de Seguimiento en Materia de Infraestructura del IMSS

El Gobernador y el Director General del IMSS coinciden en hacer causa común entre las instancias federales y estatales, para avanzar con las obras del IMSS en Tuxtla Gutiérrez y Comitán.

El director general del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y autoridades locales sostuvieron una reunión de trabajo interinstitucional para dar seguimiento del avance y estatus del proyecto de los Hospitales de Tuxtla Gutiérrez y Comitán, a fin de atender las necesidades y servicios médicos de las personas usuarias de la región.

Durante la reunión realizada la noche del sábado en la sala Belisario Domínguez del Palacio de Gobierno de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su convicción de trabajar de manera conjunta con las autoridades federales en obras de impacto social y que brinden mayores beneficios a favor del bienestar del pueblo. Para ello, propuso crear una Mesa de Coordinación por la Salud, con el fin de sumar esfuerzos en este rubro.

Destacó que se espera que la construcción del Hospital de Tuxtla Gutiérrez del IMSS quede lista el 14 de septiembre de 2024, fecha en la que se cumple el bicentenario de la Federación de Chiapas a México. Además, esta obra trascendental permitirá fortalecer los servicios de salud en Chiapas y en los estados del Sur-Sureste.

El mandatario indicó que el Hospital de Comitán contribuirá a la conformación de un esquema de ciudad salud, porque en el mismo espacio se encuentran otras unidades médicas especializadas, incluida la nueva Clínica para la Atención de Parto Humanizado.

Al resaltar la importancia de trabajar en unidad y hacer causa común entre las instancias federales y estatales para avanzar con rapidez y eficacia con las obras del IMSS en Tuxtla Gutiérrez y Comitán, Escandón Cadenas precisó que su gobierno ya tiene asignado el presupuesto público para que al momento de arrancar los proyectos se realicen las inversiones y se concluyan en tiempo y forma.

“Cuentan con el Gobierno de Chiapas, si hay alguna situación que demore estos grandes proyectos en materia de salud, tengan la confianza de que tenemos la voluntad de trabajar juntos para resolverlos y no detener la marcha”, apuntó.

Por su parte, el director general del Seguro Social indicó que este encuentro se estableció como uno de los métodos de trabajo para la construcción de la infraestructura del Seguro Social que se merece la población y agradeció al mandatario de Chiapas y a los integrantes del gobierno estatal por la coordinación con el IMSS para la planeación de las obras, ya que han sido resolutivos y con la actitud de un gobierno comprometido en un proyecto de infraestructura de una institución federal.

“Gracias a todos los funcionarios del estado, porque esa celeridad no la habíamos observado, pero no me sorprende porque somos chiapanecos y chiapanecas y, no nos achicamos ante los retos por complicados que estos sean”, dijo.

En su intervención, el titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión del IMSS, Ramón Aguirre, informó que para el proyecto del Hospital de Tuxtla Gutiérrez se tienen avances en la planeación de obra, inversión, equipamiento y servicios médicos, en donde se otorgarán 43 especialidades, servicios generales, áreas de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, servicios ambulatorios y paramédicos.

Respecto para el Hospital de Comitán, indicó que se avanza con el estudio de inversión de beneficio-costo ante la Secretaría de Hacienda, la validación y asignación del terreno al Seguro Social y, posteriormente efectuar los estudios de mecánica de suelos. Añadió que se tiene previsto que cuente con 12 especialidades, áreas de consulta de Pediatría, Cirugía General, Hospitalización, Ginecología, Oftalmología, Epidemiología, Nutrición Parental, Traumatología y Ortopedia.

“Gobernador informarle que, como dice nuestro director Zoé Robledo, es sorprendente la coordinación con sus áreas, realmente estamos muy contentos, vamos muy bien”, externó.

En reunión asistieron por parte del IMSS, la directora del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS-Bienestar, doctora Gisela Juliana Lara Saldaña; el titular de la Coordinación de Unidades de Primer Nivel, doctor Manuel Cervantes Ocampo; el coordinador de Conservación y Servicios Generales, Ángel Annuar Rubio Moreno; la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Chiapas, Enfermera María Luisa Rodea Pimentel; y el jefe de Servicios Administrativos de la Oficina de Representación en Chiapas, Benjamín Sauza Gutiérrez.

Por parte del gobierno de Chiapas, la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; el secretario de Salud, doctor José Manuel Cruz Castellanos; el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez; el secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro; la secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, María del Rosario Bonifaz Alfonzo; el presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez.

Además, el director general del Organismo Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Tuxtla Gutiérrez, Felipe Irineo Pérez; el director general del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Marco Antonio Ordoñez Juárez; el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, René León Farrera; el subsecretario de Relaciones Políticas y Organizaciones, Óscar León Ramírez; el secretario de Desarrollo Municipal, Hermilio Bedrán Ruíz; el encargado de la Dirección General del Instituto de Patrimonio del estado, Corazón de Jesús Pérez Medina; el director general de Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez; y el jefe de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Delegación Chiapas, Fernando Torres Argüello. Comunicado de Prensa