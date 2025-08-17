Fracasa Centro de Multiservicios de ACNUR en Tapachula

– Dichas Instalaciones Albergarían Oficinas de COMAR y Dependencias Migratorias.

– El Inmueble, Ubicado en el Libramiento Sur, se Inauguró en Marzo y Sólo Funcionó unos Meses.

Tapachula, Chiapas; 16 de Agosto del 2025.- Un fracaso resultaron las instalaciones del Centro de Multiservicios construido con recursos de la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en la Ciudad de Tapachula, ya que se encuentra cerrado.



Trascendió entre la comunidad migrante varada en esta localidad, que las solicitudes de asilo y citas se encuentran detenidas, hasta nuevo aviso.Dichas instalaciones se pusieron en marcha desde el mes de marzo del presente año, supuestamente para atender a solicitantes de asilo y refugiados, en Tapachula, ya que es la mayor ciudad que recibe a miles de migrantes provenientes de Centroamérica y Sudamérica, así como de otros continentes.Sin embargo, con las nuevas políticas migratorias dictadas por el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, se canceló el programa CBP One desde el mes de enero del presente año, prácticamente se han quedado detenidos los flujos migratorios en territorio mexicano. Principalmente en la región de la frontera sur del territorio nacional.En dichas instalaciones, se decía también que tendrían oficinas de regulación migratoria del Instituto Nacional de Migración, pero todo ha quedado en proyecto.El inmueble, ubicado en el Libramiento Sur de esta localidad, comenzó a operar en una primera etapa a finales de mes marzo, pero solo lo hizo por unos meses más, y después lo cerraron.En la actualidad, migrantes de origen africano, asiático y de otras nacionalidades han acudido al inmueble, pero sin poder obtener información u orientaciónLa COMAR atiende solicitudes de asilo a migrantes principalmente de África y Asia y de todo el mundo.Muchos de los extranjeros solicitantes de asilo se retiran del lugar por falta de información para intentar regularizar su situación migratoria.Los extranjeros están asentados en esta frontera sur, y quieren abandonar el Estado de Chiapas por la difícil situación que enfrentan y buscar mejores condiciones de vida en los Estados de Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México, pero para viajar requieren de documentación. El ORBE/ Ernesto L. Quinteros