Advierte Laboratorio de Biomedicina Molecular Sobre Rebrotes de Covid

*En Europa y China ya Tienen Cuarentenas y Restricciones.

Tapachula, Chiapas; 18 de Abril del 2022.- El director de la Facultad de Ciencias Químicas y jefe del Laboratorio de Diagnóstico y Biomedicina Molecular, con sede en la localidad, Luis Miguel Canseco Ávila, advirtió sobre un nuevo rebrote del mortal virus del Covid-19 en diversas regiones del mundo, como en China y Europa, en donde la cuarentenas y restricciones son drásticas, y que, en el caso de México, algunas entidades ya lo están resintiendo.

En entrevista para rotativo EL ORBE, señaló que en Chiapas ha disminuido de manera considerable la infección, pero eso no significa que la población se deba confiar, «porque ya hay algunos países con otros rebrotes, demás que en la Ciudad de México no tiene mucho que reportaron un incremento de infecciones por Covid, y entonces no tarda en haber también en la entidad si no nos cuidamos”.

Recordó que está concluyendo un periodo de asueto por la Semana Santa y eso pudiera haber sido un factor muy grande para los contagios, «los descuidos en las vacaciones son muy comunes, entonces podría ser que regresando de este puente vacacional, se dé un incremento en las infecciones».

Con respecto a las pruebas que realizan en esos laboratorios para determinar la presencia de ese virus, dio a conocer que se han reducido las solicitudes de manera considerable y que la mayoría de los que llegan es por obtener el documento, ya que tienen que viajar por recreación o por cuestiones de trabajo, y se los requieren.

Las solicitudes, según sus estadísticas, se han reducido hasta en un 20 por ciento, es decir, sólo tienen un promedio de dos al día. También disminuyeron casi en la misma proporción los exámenes para precisar si hay la presencia de Influenza en los solicitantes, los cuales tuvieron su auge en Diciembre y Enero.

En el caso de la primera quincena de Abril, recalcó que adultos y niños llegaron a realizarse las pruebas, pero porque necesitaban los resultados impresos para que les permitieran viajar de vacaciones.

Esos laboratorios están abiertos de lunes a viernes para realizar, además, otras pruebas como la detección del Dengue, Chikungunya, Zika, de paternidad, entre otras. EL ORBE / JC