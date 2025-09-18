jueves, septiembre 18, 2025
Exigen Respeto Para Espacios Exclusivos de Personas con Discapacidad en Tapachula

*Autoridades Sancionarán a Infractores.

Tapachula, Chiapas 17 de Septiembre del 2025.- Ante los constantes abuso de personas y hasta funcionarios, quienes no respetan los espacios de las personas con discapacidad en la zona urbana, ya sea para estacionamiento, rampas y elevadores, la Asociación de Discapacitados en esta localidad, exigió a las autoridades tomar medidas y sancionar a quienes cometen el abuso.
Lo anterior se desprende de la entrevista con Carlos Martín López Pérez, integrante de dicha organización, quien explicó que a lo largo de los años han luchado para que se respeten los espacios para personas con discapacidad, y haciendo también conciencia entre la población, para que sea más sensible.

“Deben de respetar nuestros espacios, y si no, la autoridad debe de aplicar las sanciones correspondientes, porque en la norma oficial mexicana y en el reglamento de tránsito, ya hay una sanción que equivale a salarios mínimos para que se le aplique a todo aquel que obstruya un espacio para personas con discapacidad”, comentó.
López Pérez también denunció que lamentablemente, ya muchas personas ya se volvieron “mañosas”, por no decir otra palabra. Ya que ahora andan una calcomanía de discapacitado en sus vehículos, haciendo referencia que son discapacitados, cuando no lo son.
Ante este tipo de situaciones, en el DIF Regional se está valorando la discapacidad, y ahí dan un documento para que el interesado saque su licencia y su placa para vehículo, en donde la placa ya trae el logotipo de la silla de ruedas, que dice que puede ocupar los estacionamientos, y que son para personas con discapacidad.
Por eso la autoridad cuando vea un carro estacionado en un espacio para personas con discapacidad, debe de checar que tenga la placa, y que la placa tenga logotipo de discapacidad.
Por otra parte, Carlos Martín López dio a conocer que este año el gobernador no cobró el trámite para personas con discapacidad, fue gratis, no cobró las placas. Entonces quiere decir que hay facilidades para las personas con discapacidad, pero por más accesibilidad que nos dé la autoridad, la sociedad no quiere comprender que estos espacios no son creados para toda la sociedad, sino porque son creados por la necesidad que nosotros tenemos, expuso.
Finalmente denunció que, sobre la sexta norte, a un costado del parque central hay unos espacios que dejaron para personas con discapacidad, y a veces él le ha llamado la atención al agente de tránsito, que esos carros no deben de estar ahí, porque nada más le ponen un papel en el vidrio de adelante, y ahí dice que tiene discapacidad, ¿por qué? porque como no encuentran dónde estacionarse, y todo el día está el carro, porque ha de ser de algún trabajador de por acá. Entonces la autoridad debe de ver qué si se va a estacionar en ese lugar, la placa debe tener el logotipo de discapacidad, que la da el gobierno donde viene la silla de rueda impresa, concluyó. EL ORBE/ JC.

