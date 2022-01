Protestan Combistas Ante las Autoridades por Extorsión, Fallece uno de los Choferes Baleados la Tarde del Domingo

* DECENAS DE UNIDADES DE TRANSPORTE PARALIZARON SUS ACTIVIDADES EXIGIENDO JUSTICIA Y AYUDA DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero del 2022.- Decenas de choferes de la ruta Indeco-Cebadilla paralizaron sus actividades este lunes, luego de que dos de sus compañeros fueran heridos de bala en las últimas horas, ya que se resistieron a pagar las cuotas semanales que les exigían dos sujetos a modo de extorsión.

Los trabajadores del volante se concentraron en su base ubicada en esa colonia para exigir mayor seguridad a las autoridades, porque, a pesar de las agresiones a mano armada, aseguran que no han tenido la ayuda necesaria de parte del Gobierno.

Durante su protesta estacionaron las unidades a lo largo de la calle principal de ese lugar, y funcionarios de primer nivel llegaran atenderlos. Sin embargo, eran empleados que sólo se limitaron a ofrecer una reunión para escuchar sus demandas, en lugar de dar una solución inmediata.

Los manifestantes dijeron a EL ORBE que tienen temor y externaron que están bajo amenaza de ceder a las extorsiones, “y ya todos los días escuchamos que mataron en un lado o en otro”, sin embargo, las autoridades les argumentaron que ya no se preocuparan, porque este día había seguridad en la ruta.

No es la primera vez que sufren violencia y por ello demandaron soluciones, porque las extorsiones comenzaron en la Costa, también con choferes muertos o agredidos a balazos y ya se extendió a Tapachula.

El empleado de Gobierno que mandaron insistió en la reunión y los transportistas accedieron, luego del pánico que dicen tener ante las amenazas de que los matarán si no pagan.

Dentro de las peticiones de los choferes es que llegue la presidente municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, para que asuma su responsabilidad y se firmen compromisos.

Además, que se ponga alumbrado público, que funcionen las cámaras del C5 y que se hagan operativos para los usuarios del transporte, porque todo el tiempo se responsabiliza al chofer de las unidades.

Mientras que otro empleado de la Secretaría de Movilidad y Transporte, argumentó que se iba a citar a funcionarios de otros niveles.

Por la tarde, se trasladaron a la Delegación de Gobierno para sostener esa reunión con las autoridades y al cierre de la edición se desconocían los acuerdos a los que llegaron.

Otros choferes pedían que se tomaran en cuenta a las familias de las personas que fueron balaceadas, que se le lleven unidades de sangre y recursos por el tiempo que no trabajarán.

Algunos de ellos colocaron cartulinas sobre los parabrisas de sus unidades, en señal de protesta para que se haga justicia por la inseguridad. EL ORBE / M. Blanco